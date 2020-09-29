 كولومبيا ترفض دعوة حركة حرب عصابات للرئيس دوكي بالاستقالة - بوابة الشروق
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كولومبيا ترفض دعوة حركة حرب عصابات للرئيس دوكي بالاستقالة

بوجوتا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:14 م

رفضت الحكومة الكولومبية، اليوم الثلاثاء، دعوة من مجموعة مسلحة معارضة كبرى للرئيس إيفان دوكي بالاستقالة، وتعهدت الحكومة بالقبض على أعضاء المجموعة "عاجلا أو آجلا".

وقال مستشار الأمن الرئاسي رافائيل جوارين عبر موقع تويتر إن المنشقين من حركة حرب العصابات السابقة، القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، هم تجار مخدرات تحميهم فنزويلا وسوف "يسقطون أحياء أو أمواتا".

وتضم المجموعة المعروفة باسم "سيجوندا ماركيتاليا" قادة بارزين سابقين في حركة فارك، مثل لوسيانو مارين، المعروف باسم إيفان ماركيز، وسيوكسيس هيرنانديس، المعروف باسم خيسوس سانتريتش.

وتخلت المجموعة قبل حوالي عام، عن اتفاق السلام المبرم عام 2016 بين فارك والحكومة وأعلنوا العودة إلى حمل السلاح.

وتتهم الجماعة دوكي بعدم احترام اتفاق السلام الذي أدى إلى تسريح نحو 7 آلاف مقاتل بعد صراع استمر 52 عاما وتحولت حركة فارك إلى حزب سياسي.

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