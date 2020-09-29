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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة شددت عقوباتها على كوبا، حيث تم إدراج شركة تتعامل مع التحويلات المالية المرسلة إلى الكوبيين على قائمتها المقيدة.

وتتولى شركة "أمريكان إنترناشيونال سيرفسز" التي يسيطر عليها الجيش الكوبي تحويل الأموال من الخارج إلى كوبا، وبموجب القيود الجديدة، لا يجوز لأي شخص خاضع للولاية القضائية الأمريكية التعامل معها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نشرت في 2017 قائمة مقيدة لـ 180 شركة ومؤسسة أخرى تخدم ، بحسب الولايات المتحدة، الجيش الكوبي وجهاز المخابرات وقوات الأمن.

وقال بومبيو: "يستحق الشعب الكوبي أن يعيش في حرية وكرامة وأن يكون قادرا على اختيار قيادته وإعالة أنفسهم وأسرهم".

وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن سياسة انفتاح العلاقات مع كوبا، والتي تم تطبيقها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وفرضت إدارة ترامب مجموعة من العقوبات للضغط على كوبا لوقف دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.