بريطانيا تسجل أكثر من 7000 إصابة يومية بكورونا وسط جدال حول الإغلاق

سجلت بريطانيا رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد والتى زادت على 7000 حالة اليوم الثلاثاء، وسط تزايد الضغوط على الحكومة، حيث يطالب البعض بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بينما ينادى البعض الآخر بتشديدها.

وأعلنت بريطانيا عن تسجيل حوالي 450 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضى.

وبلغ عدد الوفيات الرسمي المرتبط بمرض كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كوروناالمستجد أكثر من 42000 حالة وفاة، وهو أعلى إجمالي للوفيات في أوروبا.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أعلن في الأسبوع الماضي عن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء بريطانيا خلال الشهر الحالى .

وزاد عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا بسرعة ليصل إلى ما يقرب من 200 ألف اختبار، بينما تم فرض إجراءات محلية في مناطق واسعة من شمالى إنجلترا وأجزاء من اسكتلندا وويلز.

واشتدت الضغوط على جونسون من جانب المشرعين في حزبه المحافظ لتخفيف القيود والسماح للبرلمان بالتصويت على التشريع الذي ينظمها، ولكن المشرعين المعارضين والعديد من خبراء الصحة يضغطون عليه لاتخاذ إجراءات أقوى للحد من انتشار جديد للفيروس.

من المقرر أن يناقش البرلمان تشريع الحكومة الخاص بفيروس كورونا غدا الأربعاء.