قال رامي ربيعة مدافع الأهلي أن إصابته الأخيرة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة طنطا تعد طبيعية.

صرح ربيعة عبر قناة ناديه "من يقول إن الإصابة متكررة، ردي عليه بأنني لم أتعرض للإصابة منذ سنة، وشاركت في معظم المباريات محليا وقاريا، الإصابة ليست كبيرة، وإنما توقيتها صعب".

وأضاف "الإصابة طبيعية، كل لاعبي الأهلي يعانون من شد عضلي، يا ريت الناس تفهم أن الملاعب في مصر غير مؤهلة للعب".

وكشف مدافع الأهلي "تعرضت لمزق في العضلة الخلفية نتيجة شد عضلي قبلها بمباراتين وشاركت في مباراة إف سي مصر، فاللاعب ليس بجسمه فقط، كل اللاعبين مجهدون، فالعيب ليس في التكوين الجسدي، لم أشك من إصابة على مدار عام".

وكرر رامي ربيعة "إصابتي طبيعية، وتكررت كثيرا في الدوري الإنجليزي مثل سون لاعب توتنهام وعدة لاعبين آخرين، لأنه موسم استثنائي وصعب، ويتطلب مجهودا وراحة كبيرة".

وأتم ربيعة تصريحاته "أغيب عن المباراة الأولى ضد الوداد وهناك محاولات لتكثيف العلاج للحاق بمباراة العودة، إنهما أهم مباراتين في الموسم".