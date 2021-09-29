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اختار ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق، أفضل اللاعبين في مصر وهم محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من الأهلي، وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي من الزمالك.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إنّ محمود شيكابالا جناح الزمالك من أفضل اللاعبين في مصر .

وأضاف ياسين أنه هنأ نادي الزمالك بعد فوزه بالدوري، مطالبا بنزع التعصب والدعاء للمنتخب المصري أمام ليبيا، متابعًا: "مصر إن شاء الله تحصل على النقاط الثلاث للعودة للمنافسة مجددًا".

وأوضح ياسين، أنه يتمنى حضور الجمهور ولكن مصر فوق الجميع وهذا يجب أن يكون شعارنا.

ووجه رسالة لـ أحمد مجاهد رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة، قائلا: خصم لي 50 ألف جنيه مكافآتي بعد العودة من تونس، عاوزة يرجعهملي".