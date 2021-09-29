شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة، بالتعاون مع طلاب من أجل مصر، بعنوان "كيفية جذب الطلاب الوافدين لجامعة سوهاج"، ضمن فاعليات مبادرة "ادرس في مصر"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتورة هالة مقلد المستشار الفني بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين.

وخلال كلمته أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تسعي لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة لهم، ضمن إجراءات مبادرة (ادرس في مصر)، بأعتبارها مشروع قومي تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر، مضيفاً أن ورشة العمل ناقشت آليات جذب الطلاب الوافدين من الدول المختلفة للدراسة بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية مميزة لجذب أكبر عدد من الطلاب، موجهاً شكره للدكتورة رشا كمال والدكتورة هالة مقلد ممثلين عن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، لحضورهم تلك الورشة.

وفي بدايه كلمته، وجه الدكتور حسان النعماني شكره للدكتور مصطفى عبد الخالق لدعمه اللامحدود سواء المادي أو المعنوي لإدارة الوافدين، مشيداً بالإمكانات المادية التي تمتلكها الجامعة وما تتميز به من موقع جغرافي ومنشآت على أعلى وأحدث مستوى من الجودة، بجانب الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أنه تم دراسة مشاكل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى حل مشاكل الإقامة وسرعة انهاء إجراءات استقبال ملفات الطلاب وقبولها بالكليات، بالإضافة إلى وضع برامج ترفيهية مميزة من خلال دمجهم فى الأنشطة والفعاليات الطلابية، لتقليل احساسهم بالاغتراب، مطالباً الجميع بالتكاتف من أجل استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، لما له من أثر بالغ فى إعلاء تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

يذكر أنه تم تكريم الدكتور مصطفى عبدالخالق والدكتور حسان النعماني بمنحهما درع "إدرس في مصر" تقديراً لدعمهما وجهودهما في إنجاح المبادرة، كما تم تكريم الدكتورة هالة مقلد بمنحها درع الجامعة.