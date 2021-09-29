براءة 4 متهمين بحي البساتين من تهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربيني، ببراءة 4 متهمين بحي البساتين من تهمة الرشوة.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم بدائرة قسم البساتين من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين بحي البساتين، طلبوا وأخذوا مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفة الأول، وزعم الثاني والثالث بأنه من أعمال وظيفتهما، وطلبوا من "يحيي .ح" مبلغ 105 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أخذوا عشرة آلاف جنيه بواسطة المتهم الرابع وذلك مقابل تمكينه من هدم وإعادة بناء العقار رقم ١٤ الكائن بحي البساتين محافظة القاهرة بغير ترخيص وتجنيبه المساءلة القانونية جراء ذلك من خلال تحريرهم محضر مخلفات الهدم والبناء للأعمال المجراة على العقار وإسناد ارتكابها لآخر.