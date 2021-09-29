أعمال لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مركز الخارجة بالوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن فريق فحص ومكافحة سوسة النخيل بالمديرية يواصل أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، التى ظهرت مؤخرا وأصابت نخيل بمنطقة زراعات النخيل بمنطقة الملاحة وبئر 10 بزمام مركز الخارجة، حيث تمكن فريق المكافحة بالإدارة الزراعية بالخارجة، من علاج عدد من النخيل المصاب، بجانب استمرار فحص باقي النخيل بالمناطق التى ظهرت بها الإصابة.

وأوضح أنه تم مقاومة وعلاج 10 أشجار نخيل ظهرت بهم الإصابة من خلال أجهزة مقاومة السوسة وحقن النخلة المصابة بالمبيدات اللازمة لضمان القضاء على السوسة التى تؤدى إلى تدمير النخلة في حالة الإهمال وعدم المقاومة، وذلك من خلال المختصين بفريق الفحص والمكافحة.

وأشار إلى استمرار فحص النخيل بالمناطق المجاورة للنخلة التى ظهرت بها الإصابة لضمان عدم ظهور إصابات أخرى، بالإضافة إلى توافر كميات من المبيدات اللازمة للمقاومة والأجهزة المستخدمة لمقاومة السوسة والكشف عنها، والتعامل الفورى من قبل فريق الفحص والمكافحة المدرب، فى ظل أن سوسة النخيل الحمراء تظهر فى أى وقت خلال العام، ولابد من الفحص الدورى ورش النخيل لضمان عدم ظهورها والقضاء عليها وحماية النخيل الذى يعد ثروة قومية بالمحافظة.