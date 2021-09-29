ارتفاع أسعار جميع المحروقات في لبنان

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اثنان من العاملين بمحطة وقود في بيروت في صورة بتاريخ 23 أكتوبر 2019. تصوير: الكيس قنسطنطنيدس - رويترز.

أفاد تقرير في لبنان، اليوم الأربعاء، بارتفاع أسعار جميع المحروقات.

وارتفع سعر البنزين 95 أوكتان أربعة آلاف ليرة، و98 أوكتان 4200 ليرة، والمازوت 20 ألفا و900 ليرة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام " اليوم، أصبحت أسعار بنزين 95 أوكتان 206 آلاف و400 ليرة. وبنزين 98 أوكتان 213ألفا و500 ليرة، والمازوت 183 ألفا و600 ليرة، والغاز 143 ألفا و400 ليرة.

وكانت المديرية العامة للنفط بوزارة الطاقة والمياه اللبنانية أصدرت يوم الأربعاء الماضي قرارا حددت بموجبه أسعار مبيع المحروقات السائلة.

وحدد القرار سعر بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان (عبوة 20 لترا) بـ209 آلاف و300 ليرة لبنانية، وبلغ بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان (20 لترا) 202 ألف و400 ليرة لبنانية، وديزل أويل (للمركبات الآلية) بسعر 162 ألفا و700 ليرة.

وحدد الحد الأعلى لسعر مبيع قارروة الغاز السائل تسليم المستهلك في كافة الأراضي اللبنانية (عبوة 10 كم) بملبغ 139 ألفا و700 ليرة.