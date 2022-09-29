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مصر
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة برعاية شئون المصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية
مدبولي: الحكومة تعمل جاهدة على توفير سبل المساندة وتذليل العقبات أمام المصدرين
مصر تسترد غطاء تابوت خشبي أثري من متحف هيوستن بالولايات المتحدة
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علماء بولنديون: الطحالب السامة قتلت الأسماك في نهر أودر
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة إنهاء الأزمة السياسية وتشكل حكومة قوية
دعوات في المركزي الأمريكية لمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم
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الودية الثالثة.. الأهلي يتعادل سلبيا مع الطلائع
النرويجي كاسبر رود يبلغ دور الثمانية ببطولة كوريا المفتوحة للتنس
مدرب كولن يطالب الجماهير باستقبال رائع لموديستي وأوزكان
رأي
فن
خالد يوسف يقتحم الدراما الرمضانية بمسلسل «سلطان مصر»
أحمد الإبياري لـ«الشروق»: والدي لم يتخلَ عن إسماعيل ياسين.. وانحسار الأدوار عنه بسبب العرض والطلب
عبد الفتاح جريني يسافر إلى المغرب للمشاركة في مهرجان رالي بمدينة أكادير
تكريم خيري بشارة في افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام
مال وأعمال
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مواطن
29 سبتمبر.. نشرة الشروق الاقتصادية: الدولار يصعد في البنك المركزي ويسجل 19.60 جنيه لأول مرة في تاريخه
وزير السياحة يبحث مع سفير بولندا سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: أعمال التطوير بميناء العريش بتكلفة 4 مليارات جنيه
حوادث وقضايا
السجن 6 أعوام لمتهمين بحيازة 11 طربة حشيش في الإسكندرية
الداخلية توضح ملابسات استغاثة طفل من تعذيبه على يد عمته في بورسعيد
السجن 10 أعوام لمتهمة بتزوير محضر شرطة للهروب من المسألة بالإسكندرية
النيابة تصرح بتسليم جثة غريق ترعة أبيس لأسرته لدفنه في الإسكندرية
تليفزيون
الأحد.. الفنان محمد الصاوي يكشف لواحد من الناس أصعب لحظات حياته
قسيس عن فيديو مباراة تنس الطاولة له مع