29 سبتمبر.. نشرة الشروق الاقتصادية: الدولار يصعد في البنك المركزي ويسجل 19.60 جنيه لأول مرة في تاريخه

وزير السياحة يبحث مع سفير بولندا سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري