 تسريبات نورد ستريم.. روسيا تطالب بإصدار واشنطن رد بشأن ما إذا كانت نفذت تهديدها - بوابة الشروق
الخميس 29 سبتمبر 2022 6:38 م القاهرة القاهرة 24°