فنلندا تغلق حدودها أمام معظم السياح الروس

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو اليوم الخميس، أن فنلندا ستغلق حدودها إلى حد كبير أمام السياح الروس، وأنها ستطبق لوائح تأشيرات أكثر صرامة بالنسبة للمسافرين الروس وأن هذه اللوائح ستدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.



وقال هافيستو إن الحكومة تحركت بشكل أسرع بعد حوادث تسرب الغاز التي اكتشفت في خطوط الأنابيب على بحر البلطيق والتي يعتقد أنها أعمال تخريب وجزء من خطط موسكو لضم أربع مناطق من أوكرانيا بعد استفتاءات تم رفضها على نطاق واسع باعتبارها غير قانونية.



وقالت محطة الإذاعة الفنلندية "واي إلى إي" إن قواعد الحدود الأكثر صرامة التي أعلنتها هلسنكي ليست بمثابة حظر كامل على دخول البلاد.



وأوضحت انه سيتم تطبيق بعض الاستثناءات حتى يتمكن الروس من الاستمرار في القدوم إلى فنلندا لمقابلة أفراد أسرهم المقربين أو العمل أو تلقي الرعاية الطبية على سبيل المثال.



والفرق الرئيسي هو أن الروس القادمين لن يكونوا قادرين بعد الآن على دخول فنلندا كسائحين أو السفر إلى دول منطقة شنجن الأخرى للسياحة.



وقالت وكالة الأنباء الفنلندية "إس تي تي " إنه من المتوقع أن تقلل هذه الخطوة من عدد الروس الذين يعبرون الحدود بنسبة 30٪ إلى 50٪.



يشار إلى أن حدود فنلندا مع روسيا تمتد بطول نحو 1340 كيلومترا ، مما يجعلها الأطول بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.