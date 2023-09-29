إجراء 32 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى كفر الدوار

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام أجرى 32 عملية جراحية مختلفة ضمن قوائم انتظار العمليات، وذلك في إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع، والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفا عن كاهل المرضى.

وأوضح جميعة، أنه تم إجراء 22 حالة جراحة عامة ما بين كبرى ومتوسطة وصغرى، وتم إجراء 10 حالات عظام ما بين كبرى ومتوسطة وصغرى.

وأضاف تم إجراء العمليات، تحت قيادة الدكتور عمرو دويدار مدير المستشفى، من خلال فريق الأطباء: أحمد حمدي وكيل المستشفى، حامد عبد العزيز نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية، وأمل شعير نائب مدير المستشفى.

وأشاد جميعة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك في هذه العمليات، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية، وأن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة في التخصصات الدقيقة.

كما أشار إلى أن منظومة الصحة بالبحيرة في تقدم دائم ومستمر، حيث حصلت بالأمس ثلاث مستشفيات من مستشفيات المحافظة على المراكز الأولى في تنفيذ العمليات الجراحية المختلفة ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.