قال النائب ياسر الهضيبي المتحدث باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، إن حزب الوفد انتهى من جمع 20 تزكية من أعضاء الهيئة البرلمانية بشأن خوض يمامة لهذا الاستحقاق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن يمامة سيكون أول المتقدمين للترشح رسميا لانتخابات الرئاسة بحلول 5 أكتوبر المقبل.



وأوضح أن يمامة سيعلن برنامجه الانتخابي يوم السابع من أكتوبر المقبل، ووصفه بأنه سيكون مفاجأة للجميع.



وذكر أن الحزب لديه تصور واضح بخصوص العديد من الملفات مثل سد النهضة وأزمة التضخم وأزمة سعر الصرف وضعف وهشاشة التصنيع.



وشدد على أن البرنامج سيشرف حزب الوفد باعتباره أحد أعرق الأحزاب السياسية المصرية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت بيانا ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والشكيك والتطاول غير المقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.



وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيانها، إنها تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.



وأضافت أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.



وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.