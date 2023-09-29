الطاقة المتجددة تشكل أكثر من نصف الكهرباء المستهلكة في ألمانيا

غطت الطاقة المتجددة أكثر من نصف الكهرباء المستهلكة في ألمانيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ووفقا لحسابات أولية لمركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في ولاية بادن-فورتمبرج والاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة والمياه، فإن نسبة الكهرباء المستهلكة في ألمانيا، والتي تأتي من مصادر طاقة متجددة، بلغت حوالي 52٪، بزيادة قدرها حوالي خمس نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعتمد الحكومة الألمانية بشكل كبير على التوسع في الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة والمياه، كيرستين أندريا، إن الأنظمة الكهروضوئية على وجه الخصوص تقدم مساهمة أكبر من أي وقت مضى في إمدادات الكهرباء.

ومع ذلك، أوضحت أندريا أن هناك تقلبات واضحة في توليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، مشيرة إلى أنه في الأوقات التي لا تسطع فيها الشمس ولا تهب الرياح، يكون من الضروري اللجوء إلى محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، حيث يمكن أيضا حرق الهيدروجين، وقالت: "لذلك من المهم تشجيع بناء محطات طاقة مرنة وضمان استقرار الاستثمارات".