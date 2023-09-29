موسكو تقيم حفلا موسيقيا في ذكرى ضمها 4 أقاليم شرق وجنوب أوكرانيا

تحتفل روسيا بالذكرى الأولى لضمها المتنازع عليه لأربعة أقاليم شرق وجنوب أوكرانيا بإقامة حفل في الميدان الأحمر في موسكو اليوم الجمعة.



وبينما لا تسيطر القوات الروسية على أي من الأقاليم الأربعة وهي "خيرسون" و"زابوريجيا" و"دونتسك" و"لوهانسك" بالكامل، واضطرت لأن تسلم بعض الأراضي، أمام هجوم مضاد أوكراني، تواصل موسكو السعي للسيطرة عليها بشكل كامل.



وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنها أراض روسية جديدة، قبل عام، في أعقاب استفتاءات غير معترف بها، بموجب القانون الدولي ورسخ هذه الخطوة في الدستور الروسي.



وسيبدأ الحفل الموسيقي، الذي سيشارك فيه نجوم روس مثل، ديما بيلان وسيرجي لازاريف، في الساعة الخامسة والنصف مساءا(1430 بتوقيت جرينتش)، تحت شعار "أرض واحدة وأسرة واحدة وروسيا واحدة".



وأصدر بوتين مرسوما بأن غدا السبت، 30 سبتمبر، عطلة رسمية، بمناسبة "يوم الوحدة" مع روسيا، وهو الذي الذي وقع فيه على مراسيم الضم قبل عام.



ويهدف الحفل إلى إبلاغ الجمهور عن العطلة الجديدة.