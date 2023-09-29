المعارض التونسي جوهر بن مبارك يواصل اضرابا مفتوحا عن الطعام في السجن

أعلن القيادي البارز في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله مع سجناء آخرين من المعارضة دون تهم ثابتة.

وقال والد بن مبارك عز الدين الحزقي، وهو ناشط سياسي مخضرم وعضو مؤسس بجبهة الخلاص، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس، إن ابنه جوهر دخل يومه الثالث في إضرابه عن الطعام.

ويقبع القيادي في الجبهة في السجن منذ سبعة أشهر في فترة ايقاف تحفظي للتحقيق في شبهة التآمر على أمن الدولة بجانب العشرات من السياسيين المحسوبين على المعارضة.

وقال الحزقي "جوهر يريد أن يكشف ظلم المغتصبين للسلطة ويدفع نحو توحيد المعارضة ضد الانقلاب. وضد الوضع الحالي للقضاء.. نحن نعيش اللاقانون. وهناك شخص واحد يتحكم في كل شيء".

وأضاف الحزقي إن جوهر "مقتنع بأن ما يقوم به واجب وطني وإنه لن يوقف إضرابه قبل رفع المظلمة عن جميع المعتقلين".

وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بالهيمنة على السلطات وممارسة ضغوط ضد القضاء وتلفيق تهم غير مثبتة ضد السياسيين المنتقدين لسياساته.

وقالت هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين في بيان لها إن "الشكل النضالي الراقي يأتي احتجاجا على الفضيحة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب".

ويردد سعيد في تصريحاته منذ حله للنظام السياسي القائم في 2021، إنه يريد تصحيح مسار الثورة و"تطهير" الإدارة ومكافحة الفساد.