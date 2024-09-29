زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان يعتزم حل مجلس النواب قريبا

ذكر وزير الدفاع الياباني السابق، شيجيرو إيشيبا، أنه يعتزم حل مجلس النواب، في وقت مبكر من ولايته، بوصفه الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في البلاد ورئيس الوزراء المفترض المقبل.

وقال إيشيبا، خلال مقابلة اليوم الأحد مع قناة "فوجي" التلفزيونية "كلما كان ذلك أسرع، كلما كان أفضل"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

ولم يستبعد إيشيبا حل مجلس النواب، في أكتوبر المقبل، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم.

وقال إيشيبا إنه سيتم دعم برامج الإعفاء الضريبي الجديدة، المماثلة لحساب التوفير الفردي الياباني (نيسا).

وأضاف "يجب أن يستمر المسار الحالي للتيسير النقدي لبنك اليابان، نظرا لأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كنا قد ابتعدنا عن الانكماش أم لا".

وأفادت صحيفة سانكي أن إيشيبا قد يحل مجلس النواب، في التاسع من أكتوبر المقبل.