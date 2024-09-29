 الرئيس السيسي يوصي خريجي أكاديمية الشرطة بالتعامل اللائق مع الشعب - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوصي خريجي أكاديمية الشرطة بالتعامل اللائق مع الشعب

هديل هلال
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 12:24 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 12:24 م

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي الدفعة الجديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

وأضاف خلال كلمة ضمن مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، صباح الأحد: «خلوا بالكم من نفسكم وتعاملوا مع أشقائكم وأبناء مصر بما يليق بما تعلمتوه من قيم».

وأكمل: «لا شك أن التعامل مع الرأي العام والشعب والناس له محاذيره، لكن صبركم واللي أنتم تعلمتوه في التعامل مهم يبقى قدام عينكم، عشان العلاقة القوية اللي بتحاولوا تعززوها مع شعب مصر وأهلنا تستمر وتزيد».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والمسئولين.

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