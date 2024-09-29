وكيل تضامن الشيوخ: يجب وجود فلسفة للتحول في برامج الدعم ومستهدفاتها

قال محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، إنه لا يوجد توقيت مثالي لتحويل الدعم بين النقدي والعيني، موضحا أنه قبل البدء يجب توافر بيانات وأرقام محددة عن الفقر، بالإضافة إلى الوعي المجتمعي،

وأوضح خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الأحد، لمناقشة مسألة الدعم النقدي والعيني، أنه يجب وضع فلسفة للتحول في برامج الدعم ومستهدفاتها، مثل الدعم المشروط وغير المشروط، مشيرا إلى أهمية وجود مرونة في التخصيص.

وأوضح أهمية تمكين المواطن ووضع أوليات في برامج الدعم، مثل وضع الأطفال أولا ووضع برامج تضمن مستقبلهم، وثانيا الحفاظ على كرامة المستحقين وعدم ظهورهم في طوابير، وثالثا أحقية التمكين دون خلق شخص اعتمادي عليها.