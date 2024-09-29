استهداف مواقع إسرائيلية في نهاريا بطائرات مسيرة قادمة من لبنان

أظهرت لقطات فيديو لحظة استهداف طائرات مسيرات قادمة من لبنان لاهداف في مدينة نهاريا شمال إسرائيل.



ودوت صلفرات الانذار علىنطاق واسع في الجليل الأعلى شمال إسرائيل مساء السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي لأن طائرات مسيرة استهدفت مواقع في مدينة نهاريا.

ويشن حزب الله هجمات متتالية على إسرائيل وعلى طاق واسع ردا على هجوم اسرائيلي كبير ومستمر على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجنوب اللبناني، بالاضافة إلى بعلبك في الشرق.



واغتالت إسرائيل الجمعة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قادة الحزب في غارة دامية على الضاحية الجنوبية.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن إسرائيل قتلت 1640 شخصا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة في غارات شنتها على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي.