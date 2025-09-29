أفغانستان تفرج عن مواطن أمريكي وواشنطن ترحّب

- الخارجية الأمريكية أفادت بوجود مواطنين آخرين لها ما زالوا محتجزين في أفغانستان

أفرجت السلطات الأفغانية عن مواطن أمريكي كان محتجزا لديها، الأحد، في خطوة رحبت بها الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، ضياء أحمد تاقال، في بيان، أن سلطات بلاده أطلقت سراح المواطن الأمريكي أمير أميري، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن مكان أو توقيت اعتقاله.

من جهته، أوضح مسئول أفغاني مطلع – فضل عدم الكشف عن هويته – أن أميري اعتُقل في ديسمبر 2024 وظل مسجوناً منذ ذلك الحين في أفغانستان، بحسب ما ذكرت أسوشيتد برس.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عن "أميري"، معتبرةً الخطوة "دليلاً على إصرار إدارة الرئيس دونالد ترامب على حماية الأمريكيين المحتجزين تعسفياً في الخارج".

وأضافت الوزارة في بيان أن الإفراج عن المواطن الأمريكي يمثل "خطوة مهمة"، لكنها شددت على أن مواطنين أمريكيين آخرين ما زالوا محتجزين "ظلماً" في أفغانستان.

وأكدت أن الرئيس ترامب "لن يتوقف حتى يعود جميع الأمريكيين المحتجزين إلى منازلهم".

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت، في يناير الماضي، استعدادها لإبرام اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، متهمةً واشنطن بعدم اتخاذ "خطوات ملموسة" بهذا الشأن.

وفي 21 من الشهر نفسه، أفرجت واشنطن عن سجين أفغاني مقابل الإفراج عن معتقلين أمريكيين اثنين لدى كابل.

وبحلول مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الإفراج عن مواطن أمريكي آخر كان محتجزاً لدى أفغانستان منذ 2022.

وفي 13 سبتمبر الجاري، ذكرت الخارجية الأفغانية أن كابل وواشنطن اتفقتا، في إطار جهود تطبيع العلاقات بين البلدين، على استمرار التواصل بشأن أوضاع السجناء.