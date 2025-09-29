سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2026، وذلك للمرة الثالثة في تاريخها والثانية على التوالي.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) المباريات الثلاث، على أن تقام جميعها في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

نصف النهائي الأول: الأربعاء 7 يناير 2026

نصف النهائي الثاني: الخميس 8 يناير 2026

النهائي: الأحد 11 يناير 2026

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيك بلباو، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد مع ريال مدريد في كلاسيكو مثير.

يذكر أن برشلونة كان قد تُوج بالنسخة الماضية من السوبر الإسباني بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منافسه بنتيجة 5-2.