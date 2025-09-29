دول مثلث فايمار تدعو إسرائيل لوقف مشروع إي 1 الاستيطاني

دعت دول مثلث فايمار بولندا وألمانيا وفرنسا، إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك مخطط البناء في المنطقة "إي 1" (شرق القدس) الذي يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي وألمانيا يوهان فاديفول، وفرنسا جان نويل بارو، عقب اجتماعهم الاثنين في وارسو.

وأعرب الوزراء في البيان عن قلقهم البالغ حيال الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدين على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين دون قيد أو شرط، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا معوقات إلى جميع أنحاء غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المعنية.

وأكد البيان على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، مشدداً على أن هذه العمليات تؤدي إلى نزوح جماعي للسكان المدنيين، وخسائر في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية.

وأشار البيان إلى التزام الدول الثلاث بالمسار القائم على حل الدولتين، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في "إعلان نيويورك".

وفي 20 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية مخطط "أي 1" الاستيطاني والذي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.