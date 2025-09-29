وزير الري: مواجهة أي تعديات على مجرى نهر النيل بكل حسم

دراسة أي مقترحات مقدمة من المحافظات بما يخدم المواطنين مع مراعاة الاشتراطات والقوانين المنظمة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير الواجهات النيلية في المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرضت عدة نماذج للمماشي التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري، والتي يمكن تنفيذ أي منها بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل، مع الالتزام باشتراطات تنفيذ الأعمال في المنطقتين المحظورة والمقيدة.

ووجه الدكتور هاني سويلم، باستمرار متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل لكل الأعمال الجارية أو المستقبلية التي تنفذ على جانبي النهر؛ لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة في قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالأعمال المنفذة على ضفتي النهر، إلى جانب متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بعدم القيام بأي أنشطة داخل القطاع المائي للنهر.

وكلف بضرورة دراسة أي مقترحات تقدمها المحافظات لتنفيذ أعمال على جانبي النهر بما يخدم المواطنين، مع مراعاة كافة الاشتراطات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأكد الدكتور سويلم، أن أي تعد على مجرى نهر النيل ينعكس سلبا على قدرته في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة؛ مما يستدعي مواجهة تلك التعديات بكل حزم، والعمل على وأدها في مهدها.

وجدير بالذكر أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل، وجرى الانتهاء من أعمال صيانة كورنيش نيل دشنا بمحافظة قنا بطول نحو ٣٧٠ مترًا، والانتهاء من حماية جوانب نهر النيل بقرى (الرقبة – الطوناب – الرديسية) في محافظة أسوان بطول يبلغ نحو ٤٠٠ متر.

ويجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير واجهات نيل نجع حمادي ودندرة بطول ٢٦٥ مترًا بمحافظة قنا، إلى جانب تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل في قرية القيزان، ومدينة جرجا، وقرية الكولة بمحافظة سوهاج، بطول يبلغ نحو ١٩٠٠ متر.