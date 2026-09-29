محافظة القدس: اعتداءات المستوطنين في البلدة القديمة تصعيد خطير وممنهج

أدانت محافظة القدس، الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس، ولا سيما في منطقة باب العامود، بالتزامن مع احتفالاتهم بما يسمى عيد العرش، وما رافقها من مضايقات واعتداءات بحق المواطنين والمارة وأصحاب المحال التجارية.

وأكدت المحافظة، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات لم تعد حوادث فردية أو عابرة، بل باتت تتكرر بصورة لافتة مع كل مناسبة أو عيد يهودي، مستهدفة المواطنين في البلدة القديمة، بمن فيهم كبار السن والنساء، وأصحاب المحال التجارية، إضافة إلى الصحفيين والمصورين الذين يتعرضون للمضايقة والاعتداء أثناء قيامهم بعملهم ونقل ما يجري على الأرض.

ورأت المحافظة أن تحويل شوارع القدس وأحيائها، ولا سيما البلدة القديمة ومداخلها، إلى ساحات لاستعراض القوة وفرض طقوس المستوطنين على حساب حياة المواطنين وحقوقهم، يمثل اعتداءً على حق المقدسيين في الحركة والأمن وممارسة حياتهم اليومية، ويعمق سياسة فرض الأمر الواقع في المدينة.

وحذرت محافظة القدس من أن تكرار هذه الاعتداءات، بالتزامن مع تشديد الإجراءات والقيود على حركة المواطنين خلال الأعياد والمناسبات الدينية اليهودية، يخلق واقعا خطيرا يدفع باتجاه المزيد من التوتر والاحتقان في المدينة.

وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بتحمل مسئولياتها، ومراقبة ما يتعرض له المقدسيون من اعتداءات ومضايقات، والعمل على ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسة الإفلات من العقاب.