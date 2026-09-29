ألمانيا: مرسيدس تعتزم إلزام موظفيها بالحضور المكتبي أربعة أيام أسبوعيا

تتجه شركة مرسيدس - بنز الألمانية للسيارات، إلى إلزام موظفيها بالعمل المكتبي من مقر الشركة بحد أدنى يبلغ أربعة أيام أسبوعيًا كمعيار أساسي.

وأوضح متحدث باسم الشركة، ردًا على استفسار صحفي بهذا الخصوص أن اتفاقية العمل الجماعية الجديدة الخاصة بالمجموعة ستتيح "للقيادات التنفيذية تحديد ما يصل إلى أربعة أيام حضور مكتبي أسبوعيًا بالنسبة للموظفين بنظام الدوام الكامل دون الحاجة لإبداء أسباب".

وأضاف: "الهدف هو أن تصبح هذه الأيام الأربعة هي المعيار الثابت مستقبلًا".

وتابع أن الشركة ألغت اتفاقية العمل الجماعية التي كان معمولًا بها سابقًا.

ولا تزال الاتفاقية الجديدة بحاجة إلى إقرارها من جانب مجالس تمثيل العاملين في مواقع الشركة. وفي حال موافقتها، من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أول يناير 2027، أما إذا لم توافق، فستكون مواقع الشركة اعتبارًا من نهاية مارس بدون اتفاقية منظمة لهذا الشأن.

ووفقًا لمرسيدس، سبقت الاتفاقية الجديدة مفاوضات مع ممثلي العاملين. وكانت الاتفاقية السابقة تمنح الموظفين قدرًا كبيرًا نسبيًا من الحرية في اختيار مكان العمل.

وجاء في كتاب، وُجّه إلى الموظفين واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الاتفاقية الجديدة "ستواصل إتاحة هامش من المرونة؛ إذ سيجري التباحث بشأن الحالات الاستثنائية الخاصة بين المدير والموظف والموافقة عليها".

وإلى جانب ذلك، تسعى مرسيدس - بنز إلى تخفيض تكاليف العمالة داخل ألمانيا لتعزيز قدرتها التنافسية.

وكان عضو مجلس إدارة الشركة لقطاع الإنتاج، ميشائيل شيبه، قد لوّح في وقت سابق باحتمال لجوء الشركة إلى إغلاق مصنعين داخل ألمانيا إذا لم يتم تخفيض تكاليف تشغيلية في البلاد، بينما شهدت الآونة الأخيرة موجة احتجاجات متكررة من العمال ردًا على خطط الإدارة التنفيذية.