﻿«قوات سوريا الديمقراطية»: جاسوسنا سرق سروال البغدادى وقاد الأمريكان إلى قتله

أمريكا تعلن إلقاء جثته فى البحر.. والتحالف الدولى يحذر من استمرار خطر داعش رغم مقتل زعيمه



كشفت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس، عن نجاحها فى زرع جاسوس فى الدائرة المقربة من زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى؛ حيث نجح فى سرقة سرواله لإجراء فحص للحامض النووى «دى. إن. إيه» للتثبت من هوية البغدادى ثم ساعد فى توجيه الجنود الأمريكيين إلى مخبئه فى قرية باريشا بإدلب فى سوريا لقتله.

وقال المسئول الكبير فى قوات سوريا الديمقراطية، «بولات كان» فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إنه «منذ 15 مايو الماضى، ونحن نعمل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى.أى إيه) لتعقب البغدادى ومراقبته عن كثب، وتمكن أحد عملائنا من الوصول إلى المنزل الذى كان يختبئ فيه البغدادى»، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأضاف بولات أن «البغدادى كان يغير أماكن إقامته كثيرا، وعلى وشك الانتقال إلى مكان جديد فى مدينة جرابلس على الحدود التركية».

وتابع: «تمكن عميلنا من الوصول إلى البغدادى، وإحضار سرواله لإجراء اختبار الحمض النووى عليه والتأكد 100٪ من أنه هو البغدادى، حتى تشن القوات الأمريكية غارتها عليه وتقتله».

يأتى ذلك فيما أكد التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابى، أمس، أن خطر التنظيم لا يزال قائما رغم مقتل زعيمه أبوبكر البغدادى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مهمة القوات الأمريكية مستمرة لهزيمة الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابى.

وقال مايلز كاجينز، المتحدث باسم التحالف الدولى، فى مؤتمر صحفى عقده فى أربيل أمس إن خطر تنظيم «داعش» ما زال قائما رغم مقتل البغدادى، مضيفا أن «داعش لم ينته وموجود ببعض المناطق فى العراق وسوريا».

وفى سياق متصل، أكد مصدر فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأول، أن الجيش الأمريكى تخلص من جثة البغدادى برميها فى البحر بعد مقتله فى الغارة الأمريكية، كما نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسئولين أمريكيين القول إن الولايات المتحدة دفنت أشلاء البغدادى فى البحر بعد شعائر مطابقة للشريعة الإسلامية.

وفيما لم تتكشف تفاصيل رسمية عن كيفية ووقت التخلص من الجثة، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال مارك ميلى أن التخلص من رفاته تم واكتمل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الجنرال ميلى أن السلطات الأمريكية تخلصت من أشلاء زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادى ولا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله فى الوقت الحالى.

جاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، بأنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التى شنتها القوات الأمريكية الخاصة لقتل البغدادى.