أمريكا تسلم اثنين من المتهمين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن المواطنين الأمريكيين الاثنين المتهمين لدورهما في مساعدة كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي، على الهروب من حكم الإفراج عنه بكفالة، يمكن تسليمهما إلى اليابان.

وفي وثائق المحكمة اليوم الخميس، قال محامو مايكل تايلور، وهو عضو سابق في وحدة القبعات الخضراء، إحدى وحدات القوات الخاصة من النخبة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر، إن وزارة الخارجية أبلغتهم قبل يوم إنها سمحت بتسليمهما لليابان.

ولكن قبل وقت قصير من موعد نقل الرجلين جوًا من بوسطن إلى اليابان اليوم الخميس، وافق قاض فيدرالي على طلب المحامين بتأجيل التسليم من أجل مراجعة التماس طارئ.

واعتقل الاثنين في ماساتشوستس في مايو الماضي لدورهما المزعوم في فرار غصن الذي كان ينتظر محاكمته بتهمة سوء السلوك المالي في اليابان.