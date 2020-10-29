أرباح السعودية للكهرباء تتراجع 18% في الربع الثالث من 2020

أعلنت الشركة "السعودية للكهرباء"، والتي تقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق المملكة، تراجع أرباحها بنحو 18% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.2 مليار ريال (الدولار يعادل 75. 3 ريال).

وقالت الشركة، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، إن صافي الربح تراجع إلى 2.2 مليار ريال، مقابل نحو 68. 2 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المشتراة، وإثبات مخصصات، وذلك على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والمصروفات العمومية والإدارية.

وتحولت الشركة للخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، بخسائر صافية بلغت 11. 1 مليار ريال، مقابل أرباح قدرها 98. 1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.