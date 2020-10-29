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المغرب: تسجيل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

الرباط - أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 8:27 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 8:27 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4 آلاف و320 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 212 ألفا و38 حالة.

وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و73 ألفا و7 أشخاص منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي، مضيفة أنه تم تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و572 حالة، وشفاء 3 آلاف و320 حالة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 174 ألفا و911.

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