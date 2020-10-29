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تلقت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، إخطارا من إدارة المحميات بجنوب سبناء، بمد غلق محمية رأس محمد أمام الزائرين لمدة 5 أيام، تبدأ من اليوم.

وقال عشام جبر، رئيس غرفة الغوص في تصريحات خاصة، إن الغرفة حذرت أعضاءها من عدم تنظيم أي أنشطة للغَوص والسنور كلينج بالمحمية لحين انتهاء أعمال المسح وتقييم الخطر بالمنطقة.

وجاء القرار من إدارة المحميات، بعد حادث تعرض 3 أشخاص يوم الأحد الماضي لهجوم سمكة قرش بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ ما نتج عنه إصابات بالغة لهم، وذلك أثناء ممارستهم رياضة السباحة السطحية، والسنور كيلنج، بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس

محمد.

وعلى الفور حققت وزارة البيئة فى الواقعة، وتم اتخاذ قرار الغلق كإجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم.