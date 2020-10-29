شطة: أتوقع تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مرة أخرى لإرضاء أبوريدة ولقجع

توقع عبدالمنعم شطة، رئيس لجنة التطوير السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراة مباراة العودة بين الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى.

وكان الكاف قد أعلن عن تأجيل مواجهة الإياب بين الزمالك والرجاء ليوم 1 من شهر نوفمبر المقبل بدلا من موعده السابق يوم 24 أكتوبر، وذلك بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بصفوف الفريق المغربي.

وقال شطة في تصريحات لإذاعة "أون تايم سبورت" اليوم الخميس:" أتوقع أن يعلن الكاف عن تأجيل جديد لمباراة الزمالك والرجاء، لإرضاء أبوريدة ولقجع، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الكاف".

وأضاف:" أبوريدة سيضغط لتأجيل موعد النهائي الإفريقي، كل شيء في الكاف أصبح وارد حدوثه".

جدير بالذكر أن نهائى دورى أبطال أفريقيا، مقرر له 6 نوفمبر المقبل، حيث ينتظر الأهلى الذى أقصى الوداد من الدور نصف النهائي، الفائز من الزمالك والرجاء في مباراة نصف النهائي المقرر لها الأحد المقبل.