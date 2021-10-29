مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض: التطعيم هو سبيل الخروج من الجائحة

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ترى مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إي سي دي سي" أندريا عمون أن التطعيم على نطاق واسع هو السبيل الوحيد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقالت عمون خلال زيارة إلى لاتفيا إن "التطعيم هو طريقنا للخروج من الجائحة".

ومع انتشار سلالة دلتا الأكثر قدرة على الإصابة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، قالت وكالة الصحة الأوروبية إن من المهم تطعيم جانب كبير من السكان.

وقالت الطبيبة الألمانية عقب اجتماع مع وزير الصحة في لاتفيا دانيلز بافلوتس في ريجا، إنه لإنهاء ذلك، هناك أربعة لقاحات في الاتحاد الأوروبي" مرخصة ومتاحة وفعالة".

وأضافت أنه لا يمكن الحديث عن مدى ارتفاع معدل التطعيم الذي يجب الوصول إليه لتحقيق ما يطلق عليه بالمناعة الجماعية .

وقالت عمون: "أعلم أن ذلك رقم يريد الجميع أن يعرفه. ومع ذلك، من غير الممكن إعطاء عتبة نهائية".

وقالت إنه بالنسبة للفئات المعرضة للخطر، يجب حتما أن يكون مرتفعا وأن يقترب من 100% قدر الإمكان.

وأعربت عن أملها في إمكانية تبدد تحفظ المواطنين بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت مباحثات عمون في لاتفيا تتركز على كيفية مساعدة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها البلاد. وتفيد الوكالة الأوروبية حاليا بأن أعلى معدل إصابة في أوروبا موجود في لاتفيا.

وفي ضوء الزيادة الحادة لأعداد الإصابات، فرضت الحكومة في ريجا إغلاقا عاما بالبلاد حتى منتصف نوفمبر، مع تطبيق الكثير من القيود وفرض حظر تجوال ليلي.

ويرجع أحد الأسباب وراء ارتفاع حالات الإصابة إلى تدني معدل التطعيم الكامل والبالغ 53% لسكان لاتفيا وعددهم 9ر1 مليون نسمة.