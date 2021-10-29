شباب الأهلي يتعادل مع العين في الدوري الإماراتي

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تعادل شباب الأهلي مع ضيفه العين 1 / 1 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإماراتي.

ورفع العين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن الجزيرة صاحب المركز الثاني، فيما رفع شباب الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم العين عن طريق كوامي أوتوني في الدقيقة 44، قبل أن يدرك كارلوس إدواردو التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة تعرض وليد عباس لاعب فريق شباب الأهلي للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز خورفكان على ضيفه عجمان 2 / صفر.

وتقدم دودو لخورفكان في الدقيقة 17، قبل أن يسجل سالم الحمادي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ورفع خورفكان رصيده إلى 12 نقطة في المركزالسابع، فيما تجمد رصيد عجمان عند 11 نقطة في المركز التاسع.