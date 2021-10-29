وزير الدفاع الإسرائيلي: لن أسمح لأحد بعدم الالتزام باتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الجمعة، إنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف في الائتلاف الحاكم بأن يتراجع عن بنود الاتفاق الذي بموجبه تشكل الائتلاف.

ونسبت صحيفة "معاريف" العبرية إلى جانتس، قوله: "لن أسمح بأن يكون الكذب وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة جزءا من الثقافة السياسية الإسرائيلية، لذا هذه الحكومة ستلتزم بالاتفاقيات التي وقعت وكل شيء سيتم الالتزام به".

وكانت القناة 12 العبرية نشرت، أمس الأول الأربعاء، تسريبات لوزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، أساءت فيها لوزيري الدفاع والخارجية، كما شككت شاكيد في إمكانية نقل السلطة إلى رئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، في عام 2023.

وصباح اليوم التالي، قال مكتب وزيرة الداخلية، إنها تعتذر إن كانت التسريبات قد أساءت إلى أحد، وهون رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد من شأن التسريبات، وفي اليوم ذاته، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، منشورًا على حسابه على تويتر أكد فيه قوة الائتلاف الحاكم وأشاد فيه بيائير لابيد.