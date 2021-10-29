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رئيس الوزراء يكلف وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزيرة الصحة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد فرج
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 2:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 2:32 ص

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان.

وجاء في ديباجة القرار أنه صدر بعد تقدم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بطلب إجازة مرضية عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر برقم 2901 لسنة 2021.

وتعرضت وزيرة الصحة والسكان لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك بالتزامن مع مباشرة النيابة العامة التحقيقات مع عدد من مسئولي وزارة الصحة في قضية فساد.

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