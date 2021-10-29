تعقد وزارة التنمية المحلية غدا السبت مؤتمرها الدولي عن يوم المدن العالمي تحت عنوان ( تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية) ، والذي يستمر لمدة يومين بمحافظة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن استضافة مصر "يوم المدن العالمي" سيمثل فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية.. مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة عدد من القضايا والتحديات التى تواجه مدن القارة الأفريقية واقتراح الحلول المناسبة لحلها .



وسيتضمن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل التى ترتبط بالتغيرات المناخية، وسيتم استعراض الأجندة الوطنية المصرية التي تتضمن بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها الدولة المصرية حالياً وعلى رأسها مشروع تطوير الريف المصرى " حياة كريمة " لتحسين معيشة 58 مليون مواطن مصرى بالقرى ، و برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى نجح فى تغيير حياة أكثر من 6 ملايين مواطن بمحافظتى قنا وسوهاج .



كما سيتضمن المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتى تعكس الحضارة المصرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار والثقافة حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الآثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها العالم الآثرى المصري الدكتور زاهي حواس ، كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر ، بالإضافة إلى أن وجودهم في مدينة الأقصر المتحف العالمي المفتوح فرصة لإظهار قدرة مصر على إعادة تأهيل البنية التحتية الآثرية واستعراض جهودها فى الحفاظ علي الآثر بالتزامن مع النمو الحضري .



كما سوف يقام سوقاً ومعرضاً على هامش المؤتمر للوزارت والشركات العاملة فى مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولى والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة فى هذا المجال .