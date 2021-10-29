المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى

عبر السفير عمر هلال ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إشادة بلاده بموافقة مجلس الأمن الدولي على القرار 2602، القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى.

وصادق مجلس الأمن الدولي، اليوم، على قرار جديد حول الصحراء المغربية، يمدد عمل بعثة "المينورسو" لمدة عام، إلى 31 أكتوبر 2022، حيث نال القرار ثقة 13 دولة، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

وأعلن المجلس دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا وإطلاق عملية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن.

ودعا القرار الجديد الأطراف إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.