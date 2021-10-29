واشنطن تقدم 144 مليون دولار مساعدات إضافية للمتضررين من الأزمة الإنسانية بأفغانستان

أعلنت الولايات المتحدة اليوم /الجمعة/ تقديم 144 مليون دولار كمساعدات إضافية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان اليوم - إن إجمالي المساعدات لأفغانستان واللاجئين الأفغان ارتفعت بذلك إلى 474 مليون دولار خلال العام الجاري؛ حيث تقدم عن طريق المنظمات الإنسانية الدولية وغير الحكومية بعد عمليات فحص ورصد موسعة وهي موجهة للشعب الأفغاني وليس لحركة طالبان.

وأعرب بلينكن عن شكره للدول التي تستضيف اللاجئين من أفغانستان، الدولة التي خرجت منها واحدة من أبرز حالات اللجوء وأطولها زمنيا في العالم ودعا هذه الدول إلى إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأفغان الساعين للحماية الدولية.