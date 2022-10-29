تُجرى، صباح غدٍ الأحد، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، والتي يتنافس فيها مرشحين اثنين على مقعد رئاسة النقابة، و6 صحفيين يتسابقون على 3 مقاعد للعضوية، بدلًا من الذين انتهت مدة ولايتهم.

ويتنافس على مقعد رئيس النقابة الفرعية كل من: رزق الطرابيشي الكاتب الصحفي بجريدة الوفد، وعلي عيسى صحفي حر، بينما يتنافس على العضوية 6 مرشحين وهم: هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق، وشوكت سعد الصحفي بجريدة الجمهوري الحر، وخالد الأمير الصحفي بجريدة فيتو، ونفين كميل الصحفية بجريدة وطني، وشيرين العقاد الصحفية بجريدة الكرامة، وعزت السمري المصور الصحفي بجريدة الجمهورية.

وكانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد خالد، قضت الأحد الماضي، بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية التي تحمل رقم 1351 لسنة 77 قضائية، وطالب فيها أحد المرشحين على مقعد رئيس النقابة بوقف الانتخابات، وقررت إحالتها إلى نظيرتها في القاهرة.

ورفضت، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد العربي، الأربعاء الماضي "الشق المُستعجل" الخاص بوقف الانتخابات، في الدعوى رقم 35431 لسنة 76 قضائية، والمُقدمة من أحد المرشحين لرئاسة النقابة الفرعية، وقررت إحالة الأمر إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد الرأي القانوني في القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار.

وطالبت الدعوتان بحذف الصحفيين المُقيدين بجداول النقابة الفرعية، ومحال إقامتهم وأعمالهم الأصلية محافظات "البحيرة، والغربية، ومطروح"، وكذلك المُعطلين عن العمل، ممن توقفت صحفهم، من كشوف الجمعية العمومية، حيث أرفق المدعي أسماءهم بالدعوى.

وتبدأ عملية التسجيل للجمعية العمومية الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 12 ظهرًا، تحت إشراف لجنة من النقابة العامة للصحفيين في القاهرة، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس الفرع المستمرين في العضوية، فيما يتم غلق باب التصويت الساعة 5 مساءً، مع السماح للناخبين المتواجدين بالمقر الانتخابي من أداء أصواتهم.

والجدير بالذكر أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني "1+50" من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية، وقوامها قرابة 200 صحفي وصحفية، تؤجل الانتخابات حتى 13 نوفمبر المقبل، ويكون حينها الانعقاد بحضور 25% من إجمالي الأصوات المُستحقة، ومع اكتمال النصاب القانوني والاقتراع في أي من الأحوال، يشترط للفوز حصول أحد المتنافسين على "50+1" من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ويفوز بمقاعد العضوية الـ3 الحاصلين على أعلى معدل أصوات بين المرشحين على عضوية المجلس، أما في حال تساوت الأصوات على المقعد الثالث، تتم إجراء قرعة علنية بينهم لاختيار أحدهم، ويُعد الصوت صحيح في حال اختيار مرشح واحد لرئاسة الفرع، و3 لعضوية المجلس، أما غير ذلك فانه يحتسب الصوت باطلاً.