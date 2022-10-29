بركات: خطأ الوردي في الهدف الأول للأهلي لا يصدر من لاعب محترف

انتقد محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، اللاعب المغربي زكريا الوردي بعد الخطأ الذي تسبب في الهدف الأول للنادي الأهلي، في مباراة السوبر أمام الزمالك.

وفاز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد مساء الجمعة، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021 - 2022.

وقال بركات في تصريحات عبر قناة المحور: "الوردي ارتكب خطأ لا يغتفر، ولا يجب أن يصدر عن لاعب محترف في نادي كبير مثل الزمالك."

وأضاف: "الوردي فقد تركيزه أثناء تمرير الكرة لزميله، مما تسبب في الهدف الأول للأهلي، ولكنه لم يتحمل مسؤولية الهدف بمفرده، حيث إن محمد عبدالغني تأخر في الضغط على سافيو، وعواد بتقدمه الزائد عن مرماه."

وتطرق بركات للحديث عن مدرب الأهلي كولر، قائلاً: "المدرب السويسري قدم مباراة تكتيكية كبيرة أمام الزمالك، والفريق الأحمر استحق الفوز والتتويج بلقب السوبر."

وأتم: "كولر أرسى الالتزام داخل الملعب وخارجه رغم توليه القيادة الفنية للأهلي منذ فترة قصيرة، واللاعبون أظهروا روحا قتالية أمام الزمالك."