تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تُقام اليوم السبت منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى منافسات الجولة الـ12 لكلا من الدوري الإسباني والإيطالي والألماني، والجولة الـ13 من الدوري الفرنسي وانطلاق منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الشروق خلال السطور المقبلة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

أسوان × عزل المحلة الساعة الثالثة عصرا على قناة ON Time Sports

المصري البورسعيدي × إنبي الساعة الخامسة مساءا على قناة ON Time Sports

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × مانشستر سيتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1HD Premium

بورنموث × توتنهام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2HD Premium

برينفورد × وولفرهامبتون الساعة الرابعة عصرا

برايتون × تشيلسي الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3HD Premium

كريستال بالاس × ساوثهامبتون الساعة الرابعة عصرا

نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1HD Premium

فولهام × إيفرتون الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports 2HD Premium

ليفربول× ليدز يونايتد الساعة التاسعة إلا ربع مساءا على قناة beIN Sports 1HD Premium

الدوري الإسباني

ألميريا × سيلتا فيجو الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD1

قادش× أتلتيكو مدريد الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports HD1

إشبيلية × رايو فاليكانو الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD1

فالنسيا × برشلونة الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN Sports HD1

الدوري الإيطالي

نابولي × ساسولو الساعة الثالثة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي × يوفنتوس الساعة السادسة مساءا على قناة AD SPORTS Premium 1

الإنتر × سامبدوريا الساعة التاسعة إلا ربع مساءا على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

بايرن ميونخ × ماينز الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 3

لايبزيج × باير ليفركوزن الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 4

شتوتجارت × أوجسبورج الساعة الثالثة والنصف عصرا

فولفسبورج × بوخوم الساعة الثالثة والنصف عصرا

آينتراخت فرانكفورت × بروسيا دورتموند الساعة السادسة و النصف مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × تروا الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN Sports HD 2

ستراسبورج × مارسيليا الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN Sports HD 2