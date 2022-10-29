الدفاع الروسية: موسكو تعلق مشاركتها في اتفاق الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن «الجانب الروسي يعلق مشاركته في صفقة الحبوب بعد العمل الإرهابي من كييف في سيفاستوبول»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: «موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب، بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية».

وبحسب الوكالة، شارك نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين، في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن «ممر الحبوب»، المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن «ممر الحبوب».

وجاء في بيان الوزارة: «يجب الإشارة إلى أن سفن أسطول البحر الأسود التي تعرضت لهجوم إرهابي تشارك في ضمان أمن (ممر الحبوب)، كجزء من المبادرة الدولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية».