أعلن محمد وهبة مدرب المنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر النهائية التي ستخوض مواجهات تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين. حيث ضم 25 لاعبًا للقائمة النهائية. وشهدت القائمة وجود تيبو جبريال كريستيان مدافع فريق هوفنهايم الألماني، والذي يمتلك الجنسيتين المصرية والألمانية.

وجاءت القائمة:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر – عمر كمال – زياد هيثم

خط الدفاع: على نوفل – محمد عبدالمنعم – عمرو محمد – أمير علاء – أحمد عابدين – محمد نبيه – عبدالرحمن على- تيبو كريستيان

خط الوسط: يوسف إسلام – محمد السيد – مصطفى عكاشة – مروان عبدالفتاح – إبراهيم عادل – محمد عبدالناصر – عمر خضر – حسام حسن – عمر سيد معوض

خط الهجوم: أيمن أمير – حسام عادل – محمد هيثم – محسن أشرف

ويشارك المنتخب المصري للناشئين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها الجزائر. حيث يقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل من: المغرب وليبيا وتونس. وحقق منتخب مصر لقب البطولة الإفريقية مرة وحيدة عام 1997، وسبق أن احتل المركز الرابع في نسخة 2003.