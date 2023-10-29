الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تلقى الآن تهديدات شديدة اللهجة من الاحتلال الإسرائيلي، بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه.

وأضاف عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات على الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالا عن استشهاد 7814 فلسطينيا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693 أخرين، بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي.

في المقابل، قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132 أخرين، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما تمكنت حركة حماس من أسر ما لا يقل عن 229 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.