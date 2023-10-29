مستشار ألمانيا يعتزم العمل لأجل الحصول على غاز طبيعي من نيجيريا

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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، العمل لأجل الحصول على واردات الغاز الطبيعي من نيجيريا خلال زيارته.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة "ذا بانش" النيجيرية: "نيجيريا تمتلك أكبر احتياطي للغاز في أفريقيا".

وتابع المستشار الألماني: "للشركات الألمانية مصلحة في توريدات الغاز من نيجيريا وتتطلع للتعاون مع شركات غاز نيجيرية".

وأضاف أن بلاده تعول أيضا على مبادرات مشتركة من أجل المضي قدما في إنتاج الهيدروجين بوصفه مصدرا للطاقة في المستقبل.

جدير بالذكر أن ألمانيا تحصل على النفط بشكل كبير من نيجيريا، ولكن لم تحصل حتى الآن على غاز طبيعي من هناك.

يذكر أن موضوع الإمداد بالغاز كان يمثل محورا بارزا في زيارة شولتس لأفريقيا العام الماضي.

وكان شولتس قد عرض في السنغال مشاركة ألمانية في تطوير حقول الغاز الموجودة قبالة السواحل هناك.

وتعرض لهذا السبب لانتقاد شديد من جانب نشطاء حماية المناخ، لأن الأمر يتعلق بمصادر طاقة إحفورية تصدر غازا ضارا بالمناخ.

وتبرر الحكومة الاتحادية عرضها بأنه لا يزال هناك حاجة للغاز لأجل الفترة الانتقالية حتى يتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن شولتس توجه صباح اليوم الأحد، إلى أفريقيا في ثالث زيارة له هناك منذ توليه المستشارية قبل أقل من عامين.

وإلى جانب نيجيريا، وهي الأقوى اقتصاديا والأكثر كثافة سكانية في أفريقيا، يعتزم شولتس أيضا زيارة غانا.

وصرح شولتس في لقائه مع الصحيفة النيجيرية، بأنه يرى إمكانية لتعزيز التعاون في قطاعات أخرى بنيجيريا إلى جانب قطاع الطاقة.

وأوضح أن هذه القطاعات هي البنية التحتية والزراعة والموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.

ودعا المستشار الألماني أيضا لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بحيث يجب أن تحصل دول أفريقية بصفة خاصة على مقعد دائم به ويجب أن يتم الاستماع إليها بشكل أكبر".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الأممي، الذي يعد أقوى هيئة بالأمم المتحدة، يتكون حاليا من الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين . وتسعى ألمانيا أيضا لمقعد دائم في حالة إجراء إصلاح.