وزير الاتصالات الفلسطيني: قطع الاتصال والإنترنت عن القطاع متعمد من سلطة الاحتلال

قال وزير الاتصالات الفلسطيني الدكتور إسحق سدر، إن عملية فصل الإنترنت وخدمات الاتصال عن قطاع غزة تم بشكل متعمد ويدوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن هناك فارقا بين القطع المتعمد وبين الخسائر في البنى التحتية، منوها بأن 30 % من الشبكات تضررت ولكن عملية القطع والفصل الكامل حدث بشكل يدوي من قبل سلطات الاحتلال.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات الفلسطينية، خاطبت جهات دولية لوضعها أمام مسئوليتها وتفاوضها مع الجانب الإسرائيلي، فور قطع سلطات الاحتلال الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع بشكل كامل، ولكن قوبلت بالرفض الإسرائيلي، موضحا أنه طلب من نظيره المصري لنقل بث شبكات شبكات الاتصالات المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية وفتح «الرومينج».

وأشار إلى أن «الرومينج»، هي عبارة عن خدمات التجوال حتى يتسنى للمواطنين الفلسطينيين في بعض المناطق الحدودية، بالحصول على خدمات الاتصالات من خلال الشبكات المصرية، وكانت هناك استجابة إيجابية.

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة إكس «تويتر» سابقا، إن شركة «ستارلينك» ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

ودفع قطع الاتصالات عن غز الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة إيلون ماسك بتوفير إنترنت «ستارلينك» لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.