ثمن المتحدث باسم حركة فتح؛ موقف مصر دولة وشعبا إزاء دعم القضية الفلسطينية، قائلا: «كل التحية لمصر العظيمة حارسة وداعمة القضية الفلسطينية على موقفها المشرف، وشعبها العظيم الذي يشاطرنا مشاعر الحزن الصادقة».

وتوجه خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي ، المذاع عبر قناة «CBC» مساء السبت، بالتحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامد صوب مجازر الاحتلال الدامية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأضاف أن قوات جيش الاحتلال «المجرم» لا تزال تمارس حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين؛ بارتكاب المذابح ومحاصرة غزة بغلق المعابر في وجه المساعدات وقصف المستشفيات والأطفال، معقبا: «هذا المحتل أخذ قرارا بأنه لا يريد أحياء في قطاع غزة».

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يواجه مخطط إنهاء وحسم القضية الفلسطينية والذي «قد يمتد خطره إلى المنطقة العربية»، مشيرا إلى تحذير السلطة الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر من مخاطر تداعيات عدوان الاحتلال على الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يمر بلحظات دامية تسيل فيها الكثير من دماء أطفاله الطاهرة في سبيل الحرية، متابعا: «العقلية الصهيونية المجرمة وضعتنا في مربع المواجهة ودعمتها الولايات المتحدة وخمس دول أوربية صبت كل مساعداتها العسكرية؛ من أجل قتل الشعب الفلسطيني».

وأوضح أن مسألة السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح؛ لا تتعلق بالجانب المصري بل بموقف الاحتلال، مؤكدا أن مصر تبذل قصارى جهودها في سبيل مساعدة الفلسطينيين.

وأشار إلى رفض الاحتلال تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر الجمعة؛ بشأن السماح بعبور المساعدات دون قيد، قائلا: «الاحتلال بدلا أن يستجيب أساء وشتم المنظومة الدولية، وأقدم على مجزرة وقصف هو الأعنف منذ بداية العدوان».

وتابع: «هذا السؤال لا يجب أن يوجه إلى مصر، هذا السؤال يوجه إلى المنظومة الدولية، مصر حاضرة وجاهزة في أي لحظة؛ لإدخال هذه المساعدات»، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لممارسة الضغوط على الاحتلال والولايات المتحدة؛ لعبور المساعدات إلى القطاع.