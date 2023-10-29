نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبة

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم السبت، على أن الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة".



وقال نتانياهو أبيب إن "الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي بحضور وزير الدفاع، وعضو المجلس الحربي بيني غانتس العملية البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب، هدفنا واحد هو القضاء على حماس، وتعهدت لأهالي المحتجزين بالعمل على إطلاق سراحهم، الحرب في قطاع غزة ستكون صعبة ولن نتراجع وسندمر حماس فوق وتحت الأرض.



أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فقال خلال المؤتمر: وجهنا ضربات لحماس تختلف عن جولات الحروب السابقة، نقاتل حماس تحت الأرض وفوقها، ووجهنا ضربات عنيفة لحماس تختلف عن جولات الحروب السابقة، ليست لنا مصلحة في توسيع الحرب لكننا مستعدون على كل الجبهات.

وقال عضو المجلس الحربي في إسرائيل بيني غانتس، نعمل في كل الجبهات حتى يفهم أعداؤنا الرسالة، كمت نعمل على إعادة المحتجزين إلى ديارهم، العملية البرية يمكن أن تساعد في إعادة المحتجزين.