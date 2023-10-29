قال المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تخفيف أحمال الكهرباء هو إجراء مؤقت.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن هذا التخفيف سينتهي قريبا، موضحا أن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم كان بغرض المكاشفة.



وأوضح أنه يتم زيادة تخفيف الأحمال من ساعة واحدة لتكون ساعتين، وذلك وفقا لنفس الجداول التي سبق الإعلان عنها.



وأشار إلى أن الساعتين (مدة الانقطاع) ستكونان متتاليتين، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تعلن مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للجداول السابقة.



وضرب مثالا بأن المناطق التي كانت تشهد انقطاعا الكهرباء من التاسعة إلى العاشرة مساء، فإن الانقطاع سيكون من التاسعة إلى الحادية عشرة مساء.



ولفت إلى أن هناك استثناءات محدودة يتم الإعلان عنها، حسبما فعلت شركة الإسكندرية التي أعلنت تبكير الموعد في بعض المناطق.



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.



وقال إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.